Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, mikrocerrahi yönteminin bilinmeyenlerini anlattı

DENİZLİ Vücutta çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük dokulara yapılan mikrocerrahi yöntemi hakkında bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi hekimlerinden Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, "El bölgesindeki damar ve sinir yaralanmaları mikrocerrahi tekniği ile ameliyat yapılır" dedi.

Özel ameliyat mikroskopları ile yapılan ve vücutta çıplak gözle müdahale edilemeyecek kadar küçük dokuların tedavi edildiği mikrocerrahi yöntemi hakkında Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, önemli açıklamalarda bulundu. El bölgesindeki damar ve sinirlerin kopmaları, yapışık parmaklar gibi doğumsal hastalıkların mikrocerrahi yöntemiyle ameliyat edildiğini belirten Dr. Tatar, hasarın giderilmesi için saç teli kalınlığında dikişlerin kullanıldığını ifade etti.

Özel tasarlanmış mikrocerrahi aletleri ile ameliyat yapılıyor

Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Tatar, "Mikrocerrahi vücutta çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük dokulara yapılan müdahalelere verilen isimdir. Bu müdahaleleri yaparken (loupe) adını verdiğimiz optik gözlükler veya ameliyat mikroskopları kullanılır. Bu müdahale ettiğimiz dokular yeri geldiğinde bir milimetreden küçük çapa sahip damarlar ve sinirler olabilmektedir. Bu nedenle tamirleri yaparken saç teli kalınlığında dikişler kullanabiliyoruz. Tabi bu işlemleri özel donanım gerektiren özel tasarlanmış mikrocerrahi aletleri ile yapıyoruz" dedi.

"Mikrocerrahinin tedavi edildiği hastalıklar"

Parmak kopmalarının bu yöntemle tedavi edildiğini aktaran Dr. Tatar, "Mikrocerrahi ile hangi hastalıkları tedavi ediyoruz? El bölgesindeki damar ve sinirlerin kopmaları, yaralanmaları mikrocerrahi tekniği ile ameliyat edilir. Bunun dışında doğuştan hastalıklar olan; ekstra parmak (polidaktili), yapışık parmaklar gibi doğumsal hastalıkları mikro cerrahi yöntemiyle ameliyat ediyoruz. Ayrıca vücutta bazı bölgelerde özellikle kalça ve el bileğinde damarlanması zayıf olan kemikler bulunur. Bunların damarlarına bir hasar geldiği zaman bu bölgede kemik çürümesi olur. Bu hastalıklara da başka bir yerde kemiği, damarıyla buraya getirerek o bölgenin tekrar kanlanmasını ve canlanmasını sağlayan müdahalelerde mikrocerrahi işlemleri uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.