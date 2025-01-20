Ordu'da Sahte Dolarla Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Sahte Dolarla Dolandırıcılık

Ordu\'da Sahte Dolarla Dolandırıcılık

Ünye'de sahte dolar ile 14 bin liralık alışveriş yapıldı, dolandırıldığını anlayan esnaf polise başvurdu.

20.01.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da sahte dolarla 14 bin liralık alışveriş yaptılar

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinden 400 dolar karşılığında yaklaşık 14 bin liralık alışveriş yapıldı, dolarların sahte olduğu anlaşıldı.

Olay, ilçeye bağlı Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, markete gelerek yaklaşık 14 bin liralık alış veriş yaptı, karşılığında ise 400 dolar teklif etti. Dolarları kabul eden iş yeri sahibi, alışveriş tamamlandıktan sonra dolarları bozdurmak istedi. Dolarları bozacak olan kuyumcunun, sahte olduğunu belirtmesi üzerine dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Dolarların nasıl yolla piyasaya sürüldüğü araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan polis ekipleri ve kuyumcular, bu tür alışverişlerde vatandaşların sahte dolar konusunda dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Alışveriş, Güvenlik, İnceleme, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Polis, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Sahte Dolarla Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Sahte Dolarla Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.