Ordu\'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede yolların standardını yükseltmek ve vatandaşlara konforlu ulaşımın kapılarını aralamak adına belirlenen program çerçevesinde yol yatırımları hayata geçiriyor. Çalışmalar kapsamında Ünye ilçesi Kocuklu Mahallesi'nde de yılların yol özlemine son verildi, 2,2 kilometrelik mahalle yolu asfaltla buluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mahalle Muhtarı Okay Çelik, yapılan hizmetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çalışmaların yapıldığı Kocuklu Mahalle yolumuz, mahallemizde ulaşımda kullandığımız en eski güzergah. Zamanla gerekli bakım onarımlar yapılmadığı için atıl bir duruma düşmüştü. İlerde bir bağlantı yolu var mahallemize ulaşmak için o yolu kullanmak zorunda kalıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz burada çok güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Yol alt zemini yapıldı. Kanal temizliği yapıldı ve asfalt çalışmalarına geçildi. Vatandaşlarımız tozdan çamurdan büyük sıkıntılar yaşıyordu. Sadece evlerinde değil bahçelerinde çalışırken dahi büyük mağduriyet içerisindeydiler. Bu çalışmayı hayata geçiren Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve emek veren bütün personeline hizmeti için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU