Ordu protokolü şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Ordu protokolü, Arife gününde şehit ve gazi dernekleri ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başta Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere protokol mensupları Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesini, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesini ve Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, dernek başkanları ve dernek üyesi şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.

Ziyaretlere Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık katıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, dernek ziyaretlerinin ardından, Altınordu ilçesinde ikamet eden 4 şehit ailesine bir ziyaret gerçekleştirerek şehit ailelerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Vali Tuncay Sonel, şehit ailelerine yaptığı ziyaretlere ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, "Ordu genelinde 399 şehit ailemiz, 522 gazimiz var. Bayram süresince Kaymakam arkadaşlarımız, Belediye Başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edecekler. Devletimizin sıcaklığını, şefkatini kıymetli şehit ailelerimize, gazilerimize göstermek, yılın belirli günlerinde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu bayramda da onları yalnız bırakmayacağız. Değerli şehit ailelerimizin, gazilerimizin hakkı ödenmez. Onlara çok şey borçluyuz. Her birisi ayrı kahramanlarımız. Onlar bizim her zaman başımızın tacıdır. Onlar için ne yapsak azdır" diye konuştu. - ORDU