Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

18.04.2022 14:42
Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıldönümü dolayısıyla sergi açıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıldönümü dolayısıyla sergi açıldı.

Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıldönümü dolayısıyla Ortaca otogarında sergi açıldı. ADD Ortaca Şube Başkanı Günür Karaağaç, Köy Enstitülü öğretmenlerin kendisi üzerinde çok emeği olduğunu söyledi.

Köy Enstitülerini genç kuşağa tanıtmak istediklerini belirten Karaağaç, "Onlar bize yurt sevgisini verdiler, doğa sevgisini verdiler. İş kollarının alt bilgilerini verdiler. Onlar aynı zamanda birer marangozdu, duvar ustasıydı, ziraatçıydı, sağlıkçıydı. Bizim amacımız ise genç kuşak ile bu kültürü bir araya getirmek, tanıştırmak ve onları bilgilendirmek. Toplumun her kesiminden sergimize ilgi olmasından mutluluk duyuyoruz. Gelenler bu kültürü, birikimi tanıdı. Sorularına cevap buldular. Hayatta olan iki Köy Enstitülü öğretmenimizde sergimize geldi. 1939 doğumlu Durali Kılıç öğretmenimiz ve 1937 doğumlu Nedim Can öğretmenimizden Köy Enstitülerini dinleme şansınız oldu." dedi. - MUĞLA

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi
Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi
Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi
Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi
Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

YORUMLAR
500
Rally Bodrum ödül töreni ile sona erdi Rally Bodrum ödül töreni ile sona erdi Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Köy Enstitüleri, Türkiye, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Motosiklet aşkı canından etti! 27 yaşındaki Mehmet geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
14:33 Ece Ronay dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçine isim taktı: Ergenus!
14:31 Bakanlık açıkladı! İşte Pençe Kilit Operasyonu bilançosu: 19 terörist öldürüldü, 4 askerimiz yaralı
14:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak?
14:20 Her şey seçimi kazanmak uğruna! Macron maço pozlarla gençleri etkilemek istiyor iddiası
14:16 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı!
14:10 İmamoğlu'nun görüntüleriyle ilgili soruşturma izni verilmedi! Valilik: Görüntüler MOBESE'den değil!
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement