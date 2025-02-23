Ortadoğu\'da Yeni Dönem Uyarısı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Filistin meselesi ve Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şeyhanlıoğlu, Filistin sorununun Osmanlı'nın zayıflaması ve son yarım asır içinde çöküşüyle (1918) başladığını belirterek, "1517-1917 yılları arasında tam dört asır Osmanlının hakimiyeti altında bulunan Ortadoğu'da Pax-Ottoman yani Osmanlı barışı yaşanmıştır. Aynı durum Kafkaslar ve Balkanlar için de geçerliydi. Bu nedenle Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemde Rus ve Almanlar arasındaki Ukrayna ve Polonya huzur içinde yaşadığı gibi, Alman ve Fransız kavgası da Kanuni döneminde baskılanmış ve sadece Osmanlı askeri kıyafetleriyle Fransız çiftçiler harmanlarını Alman korkusu olmadan yapabilmişlerdi. 1914 yılında başlayan I. Dünya savaşına 2 gemilik bir Alman kumpasıyla sürüklenen İTF yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu, III. Gazze savaşı, Alman komutanların Haçlı ruhuyla İngiliz ve Fransızlara dolaylı desteği, bazı İttihatçı komutanların İslam dışı davranışları ve Araplara yönelik hatalı davranışları, İngilizlerin kumpasına düşen ve paraya aldanan bir kısım Arap aşiretlerin ve ihaneti sonucu çöken Osmanlı'nın Güney Cephesinden sonra Filistin toprakları, İsrail için Batı tarafından adeta paylaşılmış ve Filistin halkı sürgün edilmiştir. 30 yıl boyunca İsrail için nadasa bırakılan Filistin toprakları 1948 yılında İsrail'in kurulmasından sonra bugün Gazze ve Batı Şeria'nın sıkıştırıldığı iki küçük adacık haline gelmesine yol açmıştır" dedi.

"İsrail, Batı'nın Ortadoğu'daki ileri karakolu"

Şeyhanlıoğlu, İsrail'in bölgedeki varlığını Batı'nın ileri karakolu olarak nitelendirerek, "Batı, İsrail aracılığıyla Ortadoğu'yu bölüp yönetmeye çalışıyor. PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütlerin varlığı da bu planın bir parçasıdır. Çünkü Ortadoğu'ya hakim olan Dünya'ya hakim olur. Ortadoğu, Doğu Akdeniz'le birlikte dünyanın coğrafi kavşağı ve enerji kaynağıdır " ifadelerini kullandı.

ABD'nin Trump yönetimiyle birlikte İsrail'e olan desteğinin arttığını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, "Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı, Golan Tepeleri'ni İsrail'e verdi. Şimdi de Filistinlilerin Batı Şeria'dan Ürdün ve Arabistan'a, Gazze'den Sina'ya sürülmesi planlanıyor. Çünkü burada Küreselciler, İsrail merkezli başkenti Kudüs olan Büyük İsrail devletini kurmaya çalışmaktadırlar." dedi.

"Ortadoğu'da yeni bir plan devrede"

İsrail'in Ortadoğu'daki etkinliğini artırmak için Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kontrol altına almak istediğini belirten Şeyhanlıoğlu, "İsrail, arz-ı mevut hedefi doğrultusunda bölgedeki sınırları değiştirmeye çalışıyor. Türkiye, İran, Mısır ve diğer bölge ülkeleri bu tehdide karşı ortak bir politika ve askeri bir üst yapı kurmalıdır" çağrısında bulundu.

Filistin topraklarının kaybedilmesi halinde Ortadoğu'nun 100 yıldan sonra tekrar, Batı kontrolüne geçeceğini savunan Şeyhanlıoğlu, "Bu coğrafyanın geleceği için bölge ülkeleri askeri ve ekonomik iş birliği yapmalı. Sınırlar değişmeden, ticaret ve güvenlik alanında ortak hareket edilerek İslam dünyası güçlü bir askeri ve siyasi aktör haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşanan gelişmelerin sadece bölgeyi değil, küresel dengeleri de etkileyeceğini belirten Şeyhanlıoğlu, "bölge ülkelerinin Bereketli Hilal Birliği çatısı altında birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda yaptığı çalışmanın karar vericiler tarafından mutlaka dikkate alınması gerektiğini" belirtti. - KÜTAHYA