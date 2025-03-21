Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor - Son Dakika
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Yerel

Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor

Örümcek Adam Türkiye\'yi Geziyor

Ayaz Salih Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle 108 gündür Türkiye'yi geziyor, çocuklara moral veriyor.

21.03.2025 12:00
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Türkiye'yi gezme hayaliyle 108 gün önce memleketi İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç'un 63'üncü durağı Erzurum oldu.

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. 'Örümcek Adam' kostümüyle çocukları eğlendiren ve onlarla oyunlar oynayan Ayaz Salih Koç, bir süre buradaki çalışmalarda aktif görev aldı.

Giydiği pijama nedeniyle 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak anılan Ayaz Salih Koç, daha sonra Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Yaşanan acı olayların ardından bölgeye gönüllü olarak gittiğini ifade eden Ayaz Salih Koç, " Malatya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'da AFAD yetkilerinden çadır istedim. Bana çadır verildikten sonra annesini, babasını kaybetmiş çocuklarla ilgilendim. Onlara resim yarışmaları yaptırdım, oyunlar oynattım, onların duygularına ortak oldum. Ondan sonra Türkiye'yi gezme kararı verdim" şeklinde konuştu.

Örümcek Adam cağ kebap kesti

1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 62 ili dolaştı ve 63'üncü şehir olarak geldiği Erzurum'da cağ kebap kesti, vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlarla sohbet etti. Vatandaşlar da bir anda karşılarında Örümcek Adam kostümüyle çıkan gence ilgiyle baktı. 81 ili adım adım gezip tanıtacağını söyleyen Ayaz Salih Koç, "Anne ve babamdan Örümcek Adam kostümü istedim ve deprem bölgesine gittim. Orada epeyce bir çalışmalara katıldım. Örümcek Adam olarak güzel vatanımı karış karış gezip video ve fotoğraflarımı sosyal medyada paylaşıyorum. Deprem bölgesinde yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. 108 gündür yollardayım. Erzurum insanı her şeyini benimle paylaştı, sofrasını açtı. Yardım çalışmalarında bulunmak istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor - Son Dakika

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