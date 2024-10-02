Osman Raşit Işık'a Suç Duyurusu - Son Dakika
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Osman Raşit Işık'a Suç Duyurusu

Osman Raşit Işık\'a Suç Duyurusu

Eski Ensar Vakfı başkanı Işık, protesto eden öğrencilere suç duyurusunda bulundu.

02.10.2024 21:52
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atanmasını protesto eden Türkiye Komünist Gençliği üyesi öğrenciler ve atamasına karşı basın açıklaması yapan SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık'ın, geçen nisan ayında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atanmasının ardından Eğitim-Sen, Türkiye Komünist Gençliği üyesi öğrenciler başta olmak üzere kamuoyundan tepkiler gelmişti.

Eylemde, "Osman Raşit Işık'ın eğitimci yetiştirecek ehliyeti yoktur. Bu alanda bir liyakatı bulunmadığı doğru olmakla birlikte, sorun tek başına bir liyakat sorunu değildir. Aksine bu atamayı yapanlar açısından son derece tutarlıdır. Osman Raşit Işık ülkenin karanlığa mahkum olmasında kendisine görev biçilen bir gericiden ibarettir" açıklaması yapılmış; dekanın odasına "Tarikatçı dekan istemiyoruz" "Bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceğiz" "Ensarcılar dışarı üniversiteler bizimdir" yazılı pankartlar asılmıştı.

Osman Raşit Işık, eyleme katılan M.B, D.Ç. ve T.B. isimli öğrenciler hakkında, kendisine yönelik söylenen sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler, 13 Eylül'de ifade vermek için emniyete çağırıldı.

Hakkında soruşturma açılan öğrencilerden M.B, "Yaklaşık 30 kişiyle bir eylem yapmıştık ve 'liyakatsizlik' tepkilerine ek olarak Ensar Vakfı'nın gerici karakterini de vurgulamıştık. "Kendisini hala gerici olarak nitelendiriyoruz, atamanın da liyakatsiz olduğunu düşünüyoruz. Sözlerimizden bir adım geri atmayacağız" dedi.

24 Eylül'de ifade veren Kargın ise konuya ilişkin "Biz kimseye hakaret etmedik, sadece eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Liyakat sahibi insanların kamu kurumlarında görev almasını istiyoruz. Benim hakkımda şikayette bulunan Osman Raşit Işık, daha önce Ensar Vakfı'nın Muğla Şube görevlisiydi. Işık'ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na atandığını öğrenince liyakatsiz atamayı demokratik hakkımız dahilinde eleştirdim. Ben kimseye hakarette bulunmadım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sol Parti, Politika, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osman Raşit Işık'a Suç Duyurusu - Son Dakika

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