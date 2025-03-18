Osmaneli\'nde Pazar Denetimi

Osmaneli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Pazarı'nda düzenli denetimlerini gerçekleştirdi.

Pazar yerinde fiyat etiketi kontrollerine ağırlık veren ekipler, esnafa kurallar konusunda gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin, hem vatandaşların güvenli ve şeffaf bir alışveriş yapabilmesi hem de esnafların kurallara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, tüm esnafın bu kurallara hassasiyetle uymasının toplumun genel faydasına olduğunun altını çizdi. - BİLECİK