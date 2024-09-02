Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne Özel Konser Düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne Özel Konser Düzenledi

Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü\'ne Özel Konser Düzenledi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, müziğin evrensel dili ile barış ve kardeşlik mesajları verildi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Boşnakça, Lübnanca ve Azerice şarkılar seslendirildi.

02.09.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel konser düzenledi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, müziğin evrensel dili ile barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü konserinde, Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası sahne aldı. 'Barış Şarkıları' adını taşıyan konserde, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Boşnakça, Lübnanca ve Azerice şarkılar barış dolu bir dünya için seslendirildi. Ördekli Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı konsere, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornoşor, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Osmangazililerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, savaş acısını çeken ve savaşın hüznünü yaşayan ülkeleri anlatan Li Beirut, We Will Not Go Down (Song for Gaza), Ederlezi, Güzel Türkistan, Srebrenitsa, Karabağ adlı şarkıların yanı sıra, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Nesimi Çimen ve Zülfü Livaneli gibi birbirinden değerli sanatçılarımıza ait olan ve içerisinde barış, dostluk, kardeşlik mesajlarının yer aldığı Bir İnsan Ömrünü Neye Vermeli, Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı, Beni Hor Görme Gardaşım, Sevgidir Sevgi, Gel Sevelim ve Barış Güvercini adlı türküler, barış dolu bir gelecek için seslendirildi. Konser sırasında sahneye kurulan ekranda, Gazze, Doğu Türkistan ve Bosna Hersek'teki savaşlarda yaşanan zulüm ve katliamlara ait görüntülere yer verildi. Birbirinden değerli saz ve söz sanatçılarından oluşan Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası, konser sonunda, uzun süre ayakta alkışlandı.

"Dünyanın her bölgesi yangın yeri"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konser sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Günü. Ancak maalesef hemen yanı başımızdaki Gazze'de bir yıla yakın süredir, masum insanlara yönelik katliam yapılıyor. 40 bine yakın insan bebek, çocuk, kadın demeden katledildi. Dünyanın gözü önünde bu katliam hala devam ediyor. Aynı şekilde Doğu Türkistan, yıllardır zulüm altında. Yakın zamanda Srebrenistsa'da binlerce masum insan, acımasızca soykırıma uğradı. Günümüzde ise Rusya- Ukrayna savaşında insanlar ölmeye devam ediyor. Dünyanın her bölgesi yangın yeri. Barışa tüm dünyada ihtiyaç var. Bu anlamlı günde Osmangazi'nin sesini barışla, sevgiyle, kardeşlikle duyurdukları için Dünya Müzikleri Orkestrası'na çok teşekkür ediyorum. Bu güzel konserin düzenlenmesinde emeği gecen herkesi kutluyorum" dedi.

Başkan Aydın, konuşmasının ardından Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası üyelerine, teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne Özel Konser Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne Özel Konser Düzenledi - Son Dakika
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