Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü - Son Dakika
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Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü

23.03.2022 12:56
Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü

Baharın gelişinin müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen kutlamalara katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı'nın kurulduğu şehir Bursa'nın gönül coğrafyası ile kardeşlik bağlarının güçlenerek sürdüğünü belirtti.

Baharın gelişinin müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen kutlamalara katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı'nın kurulduğu şehir Bursa'nın gönül coğrafyası ile kardeşlik bağlarının güçlenerek sürdüğünü belirtti.

Başkan Mustafa Dündar, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in davetlisi olarak serhat ilindeki Nevruz kutlamalarına katıldı. Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Koç ve yönetim kurulunun da yer aldığı programda çeşitli ziyaretlerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'daki Iğdırlı vatandaşların selamını iletti. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret eden Başkan Dündar, misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Osmanlı'yı kuran şehir Bursa, bir ana kucağı gibi Balkanlar, Kafkaslar ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden insanımızın gelip yurt edindiği kadim bir şehir. Osmangazi Belediyesi olarak bu bölgelerden şehrimize gelen vatandaşlarımızın, gelmiş oldukları memleketlerini ziyaret ediyoruz. Bursa'mızda Kars, Iğdır ve Ardahanlı birçok hemşehrimiz yaşıyor. Şehirlerimiz arasındaki bu diyaloğu sürdürerek hem turizmin gelişmesine, hem de bu bölgelerle bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

Baharın müjdecisi Nevruz'un yeni umutların, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Türk dünyasının bir geleneği olan Nevruz'u serhat ilimizde hep birlikte kutlamanın coşkunu yaşadık. Binlerce yıllık ortak ve zengin bir kültürün mirasçılarıyız. Orta Asya'dan, Kafkaslar'a, Anadolu'dan, Balkanlar'a Türk dünyası olarak kültür mozaiğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu. Vali Sarıibrahim de Başkan Dündar ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Bursalılar ve Bursa'da yaşayan Iğdırlılar'a selam gönderdi. Dündar, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'e Orhan Gazi'nin miğferinin replikasından hediye etti.

Program kapsamında daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan'ın ziyaret eden Başkan Dündar ve beraberindeki heyet, Iğdır'da binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen çeşitli etkinlikleri izledi. Yumurtaların tokuşturulduğu etkinliklerde Başkan Dündar'a Nevruz'un simgelerinden semeni ikram edildi. Iğdır'ın yanı sıra Kars'ta da bir dizi temaslarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kafkas dansları ve ozanların gösterilerini izledi. - BURSA

Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü
Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü
Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü
Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü

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Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü - Son Dakika


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