Osmangazi\'nin en yetenekli sesleri belli oldu

BURSA (İHA) – Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Liseli Orkestralar Yarışıyor" yarışmasının finali, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde büyük bir coşkuya sahne oldu. Liseli gençler, sergiledikleri performanslarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini amaçlayan yarışmaya bu yıl 45 okuldan 222 öğrenci ve 30 müzik grubu başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 müzik grubu finale kalırken, final gecesinde sahne alan öğrenciler profesyonel sanatçıları aratmayan performanslar sergiledi.

Final gecesinde en iyi kız solist, en iyi erkek solist, en iyi orkestra, en iyi beste ve en iyi enstrüman klasmanlarında ödüller sahiplerini buldu. Sahne alan Beş Benzemez Grubu ise performansıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı. Yarışmanın jüri başkanlığını Ayhan Helvacı üstlenirken, jüri üyeleri Turgay Paksoy, Özgür Ögöz, İstem Doruk Koman ve Kübra Lana'dan oluştu. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye girenler şöyle sıralandı:

En iyi kız solist klasmanında birincilik TED Koleji TED Band'dan Bilge Akçay ile Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi Grup Lacrima'dan Büşra Aslan'a verildi. İkinciliği Turhan Tayan Anadolu Lisesi Grup Türbişon'dan Ada Kahraman, üçüncülüğü ise Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği MTAL Grup Otometal'dan Dicle Zen Telli aldı.

En iyi erkek solist klasmanında birincilik Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Grup Mühür'den Kıvanç Korkmaz'ın oldu. İkinci sırada Turhan Tayan Anadolu Lisesi Grup Songün'den Demir Çetintaş, üçüncü sırada ise Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ŞŞAL Orkestra'dan İbrahim Yağız Aktoprak yer aldı.

En iyi beste klasmanında Barış Anadolu Lisesi Barış Orkestra birinci olurken, Özel Şahinkaya Koleji'nden Alp Bahtiyar & Emir Plancı Duo ikinci, Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi Grup Mulabu üçüncü oldu.

En eyi orkestra klasmanında birincilik Turhan Tayan Anadolu Lisesi Grup Türbişon'a, ikincilik Barış Anadolu Lisesi Barış Orkestra'ya, üçüncülük ise Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi Grup The Matina Band'e verildi.

En iyi enstrüman klasmanında bas gitar performansıyla Atakan Dinçer ödüle layık görülürken, Jüri Özel Ödülü bateri performansıyla Alya Eyşan Kartaltepe'ye, Teşvik Ödülü ise Yenişehir Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'ne verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. - BURSA