Osmaniye'de kamyon köprüden düştü: 1 ölü
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon köprünün altından geçen yola düştü. Kazada kamyon şoförü Vehbi S. hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu, Düziçi gişeleri mevkilisinde meydana geldi. Vehbi S. idaresindeki 68 ABV 798 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra karayolunda bulunan iki köprü arasındaki boşluktan yola uçtu. Kazada şoför Vehbi S. hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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