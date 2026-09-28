Osmaniye'de yayla evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de yayla evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

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Osmaniye'de jandarma ekiplerinin Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda bir yayla evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de, jandarma ekipleri tarafından bir yayla evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda oturan bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri tarafından, hassas burunlu narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemede, baza yatak altındaki siyah torba içerisinde poşetler halinde 2 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda ev sahibiyle birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA
Amanos DağlarıJandarmaOsmaniye3. SayfaGüvenlikGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yayla evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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