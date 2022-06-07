OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret - Son Dakika
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OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

07.06.2022 14:27
OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve ekibi Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti.

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve ekibi Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve ekibi Kayseri ziyaretleri çerçevesinde Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç'ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular. Gerçekleşen ziyarette, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın yanı sıra OSTİM Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, OSTİM Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, OSTİM Enerjik Kümelenmesi Başkanı Yaşar Çelik, OSTİM Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Demiral Akbal, OSTİM Teknik Üniversitesi Gökhan Topal, OSTİM Teknik Üniversitesi Ayşenur Irkılata, Arus Koordinatörü İlhami Pektaş, OSTİM Kurumsal İletişim Müdürü Korhan Gümüştekin'de bulundu.

OSTİM Teknopark ekibine Anadolu'da en çok melek yatırımcının yaşadığı şehir olan Kayseri'de ERBAN Melek Yatırım Ağı'nın edindiği bilgi ve deneyimi Erciyes Teknopark Girişimcilik Koordinatörü Mehmet Yağcıoğlu aktardı. Anadolu'da Melek Yatırımcılık ekosisteminin güçlenmesi için kurumlar arasında iş birliği yapıldı.

Ziyaret fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret
OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret
OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret
OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret
OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret - Son Dakika

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