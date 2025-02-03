Otobüs Muavini Veysel Feyda Van'da Defnedildi

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Otobüs muavini Veysel Feyda Van'da son yolculuğuna uğurlandı

VAN - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden otobüs muavini Veysel Feyda (37), memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Feyda'nın cenazesi, ailesi tarafından Van'a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Şabaniye Mezarlığı'na defnedildi. Feyda'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Zincirleme kazada 1 ölü, 19 yaralı

Feyda'nın hayatını kaybettiği kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden A.T. yönetimindeki 33 F 4618 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, M.C. idaresindeki 21 GC 721 plakalı otomobile çarptıktan sonra tır ve otomobil alev alırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti.

19 kişinin yaralandığı kazada, otobüs muavini Veysel Feyda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.