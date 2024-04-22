Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Yerel

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu...O anlar kamerada

Denizli'de yola kontrolsüz çıkan motosiklet otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görülüyor. Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet C. adlı otomobil sürücüsü ile Hüseyin İ. adlı motosiklet sürücüsü arasındaki çarpışma sonucunda Hüseyin İ. yola savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve Hüseyin İ. hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde motosikletin hızla gelerek otomobile çarptığı ve sürücünün metrelerce öteye savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.04.2024 20:30
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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu...O anlar kamerada

DENİZLİ - Denizli'de yola kontrolsüz çıkan motosiklet otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görülüyor.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet C., henüz plakası öğrenilemeyen otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken ara yoldan çıkan Hüseyin İ., yönetimindeki motosikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hüseyin İ., hastaneye sevk edildi.

Kaza anını güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen otomobile ara yoldan çıkan motosikletin süratle gelerek çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce öteye savrulması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu...O anlar kamerada - Son Dakika

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