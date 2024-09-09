Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi. Törende Eroğlu'nun ailesi ve birçok protokol üyesi yer aldı.

09.09.2024 18:52
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun naaşı, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesine getirildi. Ailesinden helallik alınmasının ardından belde meydanına getirilen şehidin naaşı, Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortacı köyünde toprağa verildi. 4 kardeşi bulunan şehit Eroğlu'nun babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu törende gözyaşı döktü. Şehidin eşi Gülcan Eroğlu'nun ise törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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