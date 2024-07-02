Özbekistan\'ın Payarık İlçesi ile Seferihisar Kardeş Şehir Olabilir

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Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin 189 bin 200 nüfuslu ilçesi Payarık'ın belediye başkanı ve aynı zamanda kaymakamı olan Jabborov İsrail İsmailoviç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti.

Seferihisar ve Payarık'ın kardeş şehir olmasını teklif eden başkan İsrail İsmailoviç, Payarık'ta bir kardeşlik bahçesi oluşturarak, üzerinde "Seferihisar Payarık" isimlerini yazarak kapısına Türk ve Özbek bayraklarını dikmeyi önerdi. 9. Yüzyılda yaşamış İslam Alimi İmamı Buhari adına Payarık'ta yapılmakta olan anıt yapının Eylül ayındaki açılışında kurdeleyi birlikte kesmek üzere İsmail Yetişkin'i Özbekistan'a davet etti.

Başkan Yetişkin Seferihisar'ı tanıtmak üzere Özbek heyeti Sığacık, Teos Antik Kent, mandalina bahçeleri ve jeotermal ve kurutma tesislerini, lavanta üretim yerlerini gezdirdi. Ayrıca, dünyanın geleceğinde en önemli yaşam ve üretim döngüsünün temeli olan Seferihisar'ın Can Yücel Tohum Merkezi'nde hazırlanmış olan, içinde 40 ata tohumunun bulunduğu tohum sandığını Payarık Başkanı Jabbarov İsrail İsmailoviç'e hediye etti. - İZMİR