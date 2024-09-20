Düzce Belediyesi Gaziler Günü\'nü Kutladı

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Düzce Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'ni ziyaret ederek üyeleri ile bir araya geldi. Buluşmada belediye hizmetleri ve sosyal çalışmalar konuşuldu.

Düzce Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü'nde Düzce'de yaşayan gaziler ve yakınlarını yalnız bırakmadı. Gazileri temsilen Düzce'de faaliyetlerini sürdüren iki dernek; Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'ne ziyaret düzenleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hem Gaziler Günü'nü tebrik etti hem de belediye hizmetleri hakkında merak edilen soruları cevapladı. Ziyaretlerde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ileten kurum yetkilileri, şehit yakınları ve gaziler için yürütülen çalışmalar ve taleplerde tanınan öncelikten söz ederek soruları cevaplamayı ihmal etmedi.

Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Abdullah Markuş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Lütfi Bulut da belediye çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek talep ve önerilere karşı çözüm odaklı hareket eden bir sistem kurulduğunu ifade etti. Başkan Faruk Özlü'ye teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Markuş ve Bulut iş birliği halinde çalışmaya her zaman devam edeceklerini belirterek belediye yetkililerine ziyaret için ayrıca teşekkür etti. - DÜZCE