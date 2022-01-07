Öztürk'e yeni görev - Son Dakika

BURSA (İHA) Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü olarak görev yaptığı iki yılda ormancılık alanında başarılı çalışmaları hayata geçiren Fatih Öztürk, Manisa'ya tayin edildi.

Nisan 2020 tarihinde göreve başladığı Mustafakemalpaşa'da başta alternatif turizme yönelik Suuçtu Ekoturizm Projesi ve Muradiye Sarnıç Mesire Alanı ile kırsal kalkınmaya dair defne ve mavi yemiş yetiştiriciliği, bal ormanları ve ağaçlandırma çalışmaları gibi birçok öncü çalışmaya imza atan Fatih Öztürk'ün yeni görev yeri belli oldu. Ocak ayı ile birlikte Mustafakemalpaşa'daki görevi sona eren Fatih Öztürk, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürü oldu.

1977 yılında Düzce'de doğan Fatih Öztürk, Bartın Orman Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Seben ve Aladağ orman işletme müdürlüklerinde görev yaptı. 2016 yılında İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanan Öztürk, 2020 Nisan'ında da Mustafakemalpaşa'ya tayin edildi. Fatih Öztürk, 2022 yılı itibariyle de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne tayin edildi. - BURSA