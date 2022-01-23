Pamukkale'de kar mesaisi devam ediyor - Son Dakika

Pamukkale'de kar mesaisi devam ediyor

Pamukkale Belediyesi ekipleri kar ile mücadelede aralıksız çalışıyor

DENİZLİ - Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Denizli'de de etkili olmasıyla, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Pamukkale Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin soğuk yüzünü gösterdiği hafta sonunda kar yağışı tüm ülkemizde olduğu gibi Pamukkale'de de etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar ilçe merkezini de beyazlattı. Pamukkale Belediyesi ise ilçe genelinde karın olumsuz etkilerini en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde ulaşımın aksamaması için ekipler kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yolda kalan vatandaşlara da yardım eden ekipler, gelen ihbarlara da kısa sürede müdahale etti. Pamukkale Belediyesi kar mesaisinde Pamukkaleli vatandaşların yanında oldu. İlçe genelinde 5 Beko-Loder, 5 kar küreme aracı, 5 tuz serici, 1 Loder, 10 kamyonet, 2 Greyder, 4 Pick Up, 1 Sepetli Bom ve 100'ün üzerinde personel ilçe genelinde vatandaşların sorun yaşamaması için kar mesaisi yaparken, yağışın devam etmesi halinde teyakkuzda bulunmaya devam ediyor. Öte yandan Pamukkale Belediyesi ekipleri Pamukkale travertenlerinin eteğindeki Kocaçukur bölgesinde bulunan kaz ve ördekleri de unutmadı.

Beyaz örtü Pamukkale travertenlerini de kapladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri karla bir başka güzel oldu. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da kar yağışıyla muhteşem görüntülere sahne oldu. Ancak güvenlik nedeniyle Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na girişlere izin verilmiyor.

"Her şartta olduğu gibi kar yağışı olan zamanlarda da halkımızın yanındayız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kışın sert yüzünü gösterdiği bu günlerde ekip olarak teyakkuzda olduklarını ifade ederek; "Rabbim kar bereketini bizlere nasip etti. Tüm ülkemiz gibi Denizli'miz ve Pamukkale'mizde de kar yağışı etkili oldu. Olmaya da devam ediyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerimiz, karın yollarımızı kapatmaması ve vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için var gücüyle çalıştı. Mahallelerimiz arasında ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir merkezindeki mahallelerimizde de gerekli olan küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı, ihtiyaç oldukça da yapılmaya devam ediyor. Biz her şartta olduğu gibi kar yağışı olan zamanlarda da halkımızın yanındayız. Fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.