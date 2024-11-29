Papa Francis İznik'e Geliyor - Son Dakika
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Yerel

Papa Francis İznik'e Geliyor

Papa Francis İznik\'e Geliyor

Papa Francis, İznik'te bir konsil yıldönümü etkinliği için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

29.11.2024 10:03
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, Türkiye'ye geleceğini açıklamasının ardından tüm dünyada gözler 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesine çevrildi.

Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümünü sebebiyle yapılacak olan gezinin açıklanmasının ardından dünyaca ünlü tarih turizm kenti İznik'te Papa hazırlıkları başladı.

Vatikan'da Uluslararası Teoloji Komisyonu'nun toplantısında konuşan Papa, daha önce ilk kez haziranda dile getirdiği Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü için Türkiye'ye gitme isteğinden bir kez daha bahsetti. Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıl "Jübile Yılı"nı kutlayacaklarını ifade ederek, "Bu Kutsal Yıl boyunca, aynı zamanda ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum." dedi. Katoliklerin ruhani lideri, "Bu Konsil, Kilise'nin ve aynı zamanda tüm insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı. Papa, 28 Haziran'da da Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul ettiği sırada ilk kez İznik'e gitme isteğinden bahsetmişti.

Papa'nın İznik'e geleceğini duyan ilçe halkı ise heyecana kapıldı.

Çini Sanatçısı Kübra Göllü, "Papa'nın İznik'e gelmesi esnaf için ticari açıdan çok önemli. Uzun yıllardır ticaret açısından geri durumdaydık ama bu olayla birlikte daha da iyi olacağına inanıyorum. Tüm esnaflar için çok iyi olacak. Bütün dünya İznik'i öğrenip bilecek. İznik'in adı dünyada bilinecek. Papa'nın geleceği için çok heyecanlıyız ve görmek isteriz" diye konuşurken, Merce Cındık ise, "İznik adına çok güzel bir gelişme tabi. İznik'in adını dünyaya duyurmuş olacağız. Heyecanlıyız istenilen ve beklenen bir şeydi. Turistlik ve İznik'in tarihi açısından, yapmış olduğumuz Çini Sanatı açısından çok güzel bir gelişme, mutluyuz" ifadelerinde bulundu.

Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, "Papa'nın İznik'e gelmesi dünya gündemine İznik'i oturtmasıdır. İznik'i zaten bütün dünya tanıyor. İznik tarih, turizm ve tarım olarak tanınan bir şehirdir. Kutsal bir şehirdir, dört Medeniyet'e başkentlik yapmış bir şehirdir. Papa'nın İznik'e gelmesi İznik esnafını hareketlendirir. Bizlerde dört gözle bekliyoruz kendilerinin gelmesini sonuçta büyük bir zat. Bizler İznik halkı olarak misafirperver bir halkız en iyi şekilde onu ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Turizm işletmecisi Bekir Uslu ise, "Bu yapılan açıklama çok önemli. Papa'nın İznik'e gelmesi Türkiye'miz ve İznik'imiz için dünya üzerinde tanınması açısından önemli bir fırsat. Bizler Papa ve diğer misafirlerimizi çok güzel ağırlarsak bizlerde yurt dışına Türkiye'yi ve İznik'imizi daha iyi tanıtmış oluruz. Papa'nın gelmesinin İznik'te turizme katkısını çok fazla olacağını düşünüyorum. Bu sadece İznik'e değil tüm Türkiye'nin tanıtımına katkı olacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Papa Francis İznik'e Geliyor - Son Dakika

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