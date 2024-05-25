Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: En Az 300 Kişi ve Bin 100 Ev Toprak Altında - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: En Az 300 Kişi ve Bin 100 Ev Toprak Altında

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kaymasında en az 300 kişi ve bin 100 evin toprak altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını belirtirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Otoyolların trafiğe kapanması nedeniyle bölgeye helikopterle ulaşım sağlanıyor. Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, arama kurtarma ekiplerinin ve savunma görevlilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

25.05.2024 13:27
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Papua Yeni Gine basını ülkede meydana gelen toprak kaymasında en az 300 kişi ve bin 100 evin toprak altında kaldığını yazdı.

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti. Papua Yeni Gine'de yerel basın 300'den fazla kişinin toprak altında kaldığını duyurdu. Papua Yni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarıldı. Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

Enga eyaleti il yöneticisi Sandis Tsaka toprak kaymasından 3 bin 900 kişinin etkilendiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocuklaeın ailelerinden ayrılmak zprunda kaldığını ifade ederek, "Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor" dedi. - PORT MORESBY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: En Az 300 Kişi ve Bin 100 Ev Toprak Altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: En Az 300 Kişi ve Bin 100 Ev Toprak Altında - Son Dakika
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