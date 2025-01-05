Polisten Kaçan Sürücü Demir Yolu'na Devrildi

Yerel

Kütahya'da polisten kaçan sürücü kazayla demir yoluna devrildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, kaçarken kaza yaptı ve aracı demir yoluna devrildi.

Olay, trafik ekiplerinin 43 AAG 482 plakalı otomobili durdurmak istemesiyle başladı. Ancak otomobil sürücüsü T.T., polisin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın takla atması sonucu demir yoluna devrildi.

Araçta sıkışan T.T. ve iki yolcu, vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. O sırada trenin gelme ihtimali nedeniyle ters dönen araç hızla demir yolunun dışına taşındı.

Yapılan incelemede alkollü olduğu tespit edilen sürücü T.T.'ye 22 bin lira idari para cezası uygulandı.