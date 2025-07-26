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Polisten Merhamet Dolu An

Polisten Merhamet Dolu An
26.07.2025 10:48
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Gaziantep'te polis memuru kuşu susuzluktan kurtararak sosyal medyada takdir topladı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde çevre koruma nöbeti tutan polis memuru Mustafa Nevzat Temiz, kavurucu sıcakta bitkin düşen bir güvercine su vererek hem kuşu hem de izleyenlerin yüreğini serinletti. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde çevre koruma nöbetinde görevli olan polis memuru Mustafa Nevzat Temiz, çevre güvenliği kapsamında yürütülen denetimlerde nöbet sırasında yerde bitkin halde duran bir güvercini fark ederek yardımına koştu. Hemen yanındaki su şişesinden küçük bir kaba su dökerek kuşa veren polis memuru Temiz, susuzluktan halsiz düşen kuşun serinlemesine yardımcı oldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alınırken sosyal medyaya yayılan görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Gaziantep Valiliği ise polis memuru Mustafa Nevzat Temiz'in kuşa su verdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kavurucu sıcakların şehrimizi bunalttığı bu günlerde, Yavuzeli ilçemizde çevre koruma nöbetinde görevli polisimiz Mustafa Nevzat Temiz'in bir kuşa su uzattığı o an, yüreklere serinlik verdi. Merhametiyle bir cana el uzatan polisimizin bu içten davranışı, devletimizin şefkatli yüzünü, insanımızın vicdanını ve Anadolu'nun kadim merhametini bir kez daha gösterdi. Şehrimiz sıcak ama insanı merhametli. Görev devam ediyor ama iyilik hep iz bırakıyor" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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