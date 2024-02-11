Prof. Dr. Adnan Diler Bodrum'da Anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Adnan Diler Bodrum'da Anıldı

Prof. Dr. Adnan Diler Bodrum\'da Anıldı

Geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Diler, Bodrum'da düzenlenen törenle anıldı. Törende, Diler'in meslektaşları ve ailesi konuşmalar yaparak onun eğitimci kişiliğine vurgu yaptı. Anma töreni Pedasa Antik Kenti gezisiyle son buldu.

11.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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Geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Diler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı, Prof. Dr. Adnan Diler'in özgeçmişinin Doç. Dr. Ufuk Çörtük tarafından okunmasıyla başladı. Ardından, 'Arkeolojiye Adanmış Bir Ömür: Adnan Diler' adlı video gösterimi ve Doç. Dr. Bekir Özer'in 'Lelegler; Bodrum ve Adnan Hoca' sunumuyla devam etti. Törende, Diler'in meslektaşları Prof. Dr. Suat Ateşlier ve Prof. Dr. Mustafa Bulat ile ailesi adına eşi Melike Diler ve kardeşi Süheyla Diler, yaptıkları konuşmalarda Adnan Diler'in herkese örnek olan eğitimci kişiliğine vurgu yaptı.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu yaptığı konuşmada, 1999-2019 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı yapan ve bölgede birçok arkeolojik kazı çalışmasında aktif olarak görev alan, Pedasa Antik Kenti kazılarında da 15 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Adnan Diler'in arkeolojiye olan tutkusunu ve Bodrum arkeolojisine yaptığı katkıları vurgulayarak, Pedasa antik kentindeki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Pedasa Antik Kenti gezisiyle son bulan anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Diler'in ailesi, meslektaşları, çalışma arkadaşları, öğrencileri, dostları ve sevenleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Adnan Diler Bodrum'da Anıldı - Son Dakika


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