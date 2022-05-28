Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi" - Son Dakika
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Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi"

28.05.2022 18:05
Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi"

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. yıl dönümüyle ilgili, "Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. yıl dönümüyle ilgili, "Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi. Ama sonunda büyük vatan zaferi ile de tüm acılarını unuttu. Birçok kez Azerbaycan'da kutladığımız bu büyük günü bu yıl Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizle birlikte Üsküdar Üniversitesi'nde kutladık" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. yılını kutladı. Öztek, yaptığı açıklamada, "1917 yılında Ruslar ve Ermeniler Azerbaycan'da 40 bin soydaşımızı katletti. 31 Mart günü yalnız Bakü'de 17 bin Azerbaycan Türkü soykırıma uğradı. Bunun üzerine Azerbaycan lideri Mehmet Emin Resulzade Osmanlı Devleti'nden yardım isteyerek, 'O kardeş millet gelecek, bizi düşman elinden kurtaracak' diyordu. Osmanlı Devleti, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa komutasında gönüllülerden oluşan 8 bin kişilik bir orduyu görevlendirdi. Bu ordu Musul'da kuruldu ve Batum'a geldi. Orduya Azerbaycanlı ve Dağıstanlı 4 bin gönüllü daha katıldı. 1918'in Mart ayından itibaren bu ordu kendilerinden kat ve kat üstün kuvvetlere sahip Alman, Gürcü, Ermeni, Rus ve İngiliz birlikleri ile savaşarak, onları perişan etti." diye konuştu.

Prof. Dr. Öztek, şunları kaydetti:

"Batum, Tiflis, Erivan, Gence (25 Mayıs), ve Kürdemir üzerinden Bakü'ye hareket etti. Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde destan üzerine destanlar yazdılar. 15 Eylül günü 15 bin kişilik Rus ordusunu da yenerek Bakü'ye girdiler. Bakü'yü işgal etmiş İngiliz birlikleri de hezimete uğratıldı. O kardeş millet gelmiş ve Azerbaycan'ı düşman elinden kurtarmıştı. Bu arada Mehmet Emin Resulzade 28 Mayıs günü Tiflis'te Türk dünyasının ilk cumhuriyetini ilan etti. Bu cumhuriyet sonra Gence'ye ve 15 Eylül günü de Bakü'ye taşındı. Kardeş Azerbaycan'ın cumhuriyetinin 104. yılı kutlu olsun. Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi. Ama sonunda büyük vatan zaferi ile de tüm acılarını unuttu. Birçok kez Azerbaycan'da kutladığımız bu büyük günü bu yıl Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizle birlikte Üsküdar Üniversitesinde kutladık. Nice 100 yıllara, bir millet iki devlet, yaşayacak sonsuza dek" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Üsküdar, Vatan, Bakü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. İbrahim Öztek: 'Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi' - Son Dakika


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