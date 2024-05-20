Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Kentsel Dönüşüm Rantsal Dönüşüme Dönüşmüş

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(EDİRNE) İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kentsel dönüşüm uygulamasını eleştirerek,, "Kentsel dönüşüm, şu anda rantsal dönüşüm olmuş" dedi.

Trakya Üniversitesind 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı. Farklı Yönleriyle Afet Eğitimi panelinde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'deki afetler ve sonrasında yaşananlara dikkati çekti. Kadıoğlu, depremlerde alınan önlemlerde Japonya ile Türkiye'yi kıyasladı. Kadıoğlu, Türkiye'de yapılan tatbikatlarda yanlışlar olduğunu ifade etti.

Japonya'da yapılan kentsel dönüşümü örnek gösteren Prof. Dr. Kadıoğlu, " Japonya kentsel dönüşüme ana arterlerden başlatıyorlar. Ana arterler kapanırsa yardım yapamayacaklar diye. Biz nereden başlatıyoruz Bağdat, Bostancı caddesinden. Böyle bir şey var mı? Her şeyi nasıl yamultuyoruz. Bizde yık, yap mantığı var" dedi.

"JAPONYA'DA BİNAYI YIKIP YAPMAK EN SON İŞ"

Kadıoğlu, yapıların sağlam inşa edilmediği sürece yapılanların hiçbir öneminin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"En önemli şey binanız sağlam olacak. Bina sağlam değilse geri yaptığınız hiçbir şeyin anlamı yok. Bina sağlam değilse, 'Üçgen, beşgen yapacağım.' Geç onları. Hanımlar neye bakıyor ev alırken fayansa, mutfak büyüklüğüne, erkekler de kaç paraya bakıyor. Bu kültürü vermemiz gerekiyor. Bina yap kültürü. Kentsel dönüşüm şu anda rantsal dönüşüme dönüşmüş. Japonlar kentsel dönüşümü ana arterlerden başlatıyorlar. Ana arterler kapanırsa yardım yapamayacaklar diye. Biz nereden başlatıyoruz Bağdat, Bostancı caddesinden. Böyle bir şey var mı? Her şeyi nasıl yamultuyoruz. Bizde yık, yap mantığı var. Çünkü daha pahalıya satacağız. Daha çok kira alacağız. Ama bizim acelemiz var. Can güvenliğini sağlamak gibi. Japonya'da binayı yıkıp yapmak en son iş. Japonların ilk yaptığı iş uygun olan binaların dışardan çerçeveye alıp 3 ay içinde binayı yıkılmayacak hale getiriyorlar. Böylece içindeki dersler devam ediyor. Dışarıya çıkmak yok. 3 ay ve ucuz..Biz daha mı zenginiz yık, yap. Bizim müteahaitler bunu bilmiyor ve istemiyor."