Prof. Dr. Özkan'dan Tut Hastanesine Destek - Son Dakika
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Prof. Dr. Özkan'dan Tut Hastanesine Destek

Prof. Dr. Özkan\'dan Tut Hastanesine Destek

Ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, Tut Devlet Hastanesi'nin bakımını yaptırarak vatandaşların teşekkürünü aldı.

06.01.2025 15:07
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Dünya'daki ilk rahim, Türkiye'deki ilk yüz ve çift kol nakillerine imza atan ünlü Cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, Adıyaman'ın Tut ilçesinde Devlet Hastanesi'nin bakım ve boyasını yaptırdı. Tut ilçesindeki vatandaşlar, hayırsever Özkan'a teşekkür etti.

Antalya'dan Adıyaman'a uzanan kardeşlik köprüsü kapsamında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bakım ve boya zamanı gelen Tut Devlet Hastanesi binasını, vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet alabilmesi için boyattı. Bakım ve boya masraflarını karşılayan Prof. Dr. Özkan'a Tutlular teşekkürlerini iletti.

Hastanenin bakım ve boyanması için yaptıkları çağrıya bin kilometre uzaklıktan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kayıtsız kalmadığını belirten Hastane Müdürü Halil Yücel, "Tut'ta yaşayanlar ve ilçede görev yapan sağlık personeli adına Profesör Özkan'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Özkan'dan Tut Hastanesine Destek - Son Dakika

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