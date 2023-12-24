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PSAKD Samsun Şube Başkanı: Maraş Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız - Son Dakika
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PSAKD Samsun Şube Başkanı: Maraş Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, Maraş katliamının 45. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, katliamda yaşanan vahşeti anlattı ve Alevilere yönelik düşmanlığın devam ettiğini belirtti. Ermiş, Alevilerin laiklik, eşitlik ve özgürlük mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

24.12.2023 - 13:23,
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, Maraş katliamının 45. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, "Nasıl unuturuz ki evlerimiz yıkıldı, gelinlerimiz, gelinlik kızlarımız, babalarımız, delikanlılarımız, dedemiz, ninemiz yedi gün yedi gece linç edildi" dedi.

Maraş katliamının 45. yılı dolayısıyla PSAKD Samsun Şubesinde dün akşam basın toplantısı düzenlendi. Başkan Cem Sultan Ermiş, şunları söyledi:

"Analarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız kesildi yedi gün yedi gece. Okuldaki çocuğumuz, beşikteki yavrumuz, kundaktaki bebemiz hançerlendi yedi gün yedi gece. Tüm Alevi katliamlarında olduğu gibi, uzun süren hazırlıkların ardından, o gün de camilerden anonslar yapılarak Aleviler hedef alındı. Önceden hazırlanmış silahlar, baltalar, benzin bidonları katil sürüsüne dağıtılarak kentte Alevi katliamı başladı. Bu katliamda tıpkı diğer Alevi katliamları gibi devletin gözetiminde gerçekleşti. Şehirdeki kolluk kuvvetleri, herhangi bir müdahalede bulunmayarak katliama ortak oldu. Maraş'ta yaşlı, genç, çocuk yüzlerce insan sadece Alevi oldukları için hunharca katledildi. Tüm bunlar o dönemde, 'Allah için savaşa' diye slogan atan ve bugün AKP ile birlikte ülkeyi yöneten MHP öncülüğünde, devlet gözetiminde gerçekleşti.

"HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA KARŞI LAİKLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alevilere bu kadar düşman olmak, kin duymak hangi aklın ve inancın ürünüdür? Yıllarca komşuluk yaptıkları insanları, çocukları vahşice katletmek hangi vicdana sığar? 90 yaşındaki Cennet anayı işkenceyle katletmek hangi ahlakın ifadesidir? Alevilere kin ve nefret duyanlar nasıl bir psikoloji içindedir? Biz tüm bunların cevabını biliyoruz. Onun için örgütleniyor, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve laiklik mücadelesi veriyoruz. Aradan geçen bunca zamana karşın hiçbir şey değişmedi. Tam tersi bu 45 yılın 25 yılında iktidar olan AKP'de Alevi düşmanlığının odağı haline geldi. Herkesin Türk ve Sünni olduğunu iddia eden ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı devletin merkezine alanlar, tüm itirazlarımıza rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Başkanlığını kuranlar huzurdan, adaletten, eşitlikten bahsedemezler. Bugün ülkede tek bir Alevi bakan, ordu komutanı yokken Alevi güzellemesi yapılması tam da AKP pişkinliği ve yüzsüzlüğüdür. Tarih boyunca Alevileri katledenler, bugün dedelere maaş, cemevlerine ise 'kültür merkezi' gömleğini giydirerek Alevileri katletme ve asimile etme peşindeler. Bu vesileyle belirtelim ki, devletten maaş alan ya da alacak olan dedeler, Kerbela'da Ali Askeri, Maraş'ta Ali Tıraş'ı, Madımakta Koray Kaya'yı katledenlerle el sıkışmış sayılacaktır. Biz Aleviler, şeriata, ırkçılığa ve her türlü gericiliğe karşı Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Başta Alevi katliamları olmak üzere hiçbir katliamı unutmadık, unutturmayacağız."

PSAKD Samsun Şube Başkanı: Maraş Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız
Kaynak: ANKA
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Kahramanmaraş, Samsun, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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