Ramazan ayının son cumasında Hacı Bayram-ı Veli Camii\'nde dualar edildi

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11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelerek ellerini semaya açıp dualar etti.

Ramazan ayının son cumasında ibadet ve dua etmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne akın etti. Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayının son cuma gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar camiyi doldurdu. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesini de ziyaret eden vatandaşlar dua etti. 7'den 70'e herkesin buluştuğu namazın ardından Ramazan'ın son cuması Kur'an-ı Kerim okunarak geçirildi.

Namazı eda eden bir vatandaş, Ramazan ayını bir sene boyunca özlemle bekleyeceğini belirterek, "Allah'ıma Peygamber Efendimize ve bütün Müslüman kardeşlerimize dua ettim. Allah bereket versin. Kimseyi aç ve susuz koymasın. Tabii üzülüyorum. Neden üzülmeyelim? Huzur ve bereket ayı" dedi. - ANKARA