Ramazan'da evsizler unutulmadı - Son Dakika
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Ramazan'da evsizler unutulmadı

22.04.2022 10:49
Ramazan'da evsizler unutulmadı

Bitlis Müftülüğü ve cami görevlileri koordinesinde Ramazan ayı münasebetiyle yurtta kalan öğrencilere ve evsizlere iftar verildi.

Bitlis Müftülüğü ve cami görevlileri koordinesinde Ramazan ayı münasebetiyle yurtta kalan öğrencilere ve evsizlere iftar verildi.

Bitlis İl Müftülüğü sokakta yaşayan evsiz vatandaşları Tarihi Ulu Camii'nde bir araya getirdi. Tarihi Ulu Cami avlusunda hayırsever vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen programa, yaklaşık 120 ihtiyaç sahibi katıldı. Ulu Cami İmam Hatibi Muhammed Ece'nin okuduğu ezan ile birlikte bütün davetliler iftarını açtı.

İftar programından sonra davetliler ile birlikte teravih namazı kılındı.

Bitlis İl Müftü Yardımcısı Abdullah Temizkan, davetlilere yaptığı konuşmada, "Bizleri bu ulu mabedin altında buluşturan Rabbime hamd olsun. Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif-i vesile kılarak bizi burada bir araya getirdi. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim etsin. Bugün bu manzaranın oluşmasına vesile olan başta buradaki cami görevlilerimiz olmak üzere katkı sunan hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah bugün iftarımızı burada açacağız. Cenab-ı Allah Ramazanı dolu dolu yaşamayı ve burada buluştuğumuz gibi bayramda da bir araya gelmemizi nasip eylesin. İftar vakti dua etmeyi de unutmayalım. Özellikle Mescid-i Aksa'da, Filistin'de ve farklı İslam coğrafyalarında zor durumda olan kardeşlerimizi de unutmayalım. İmkanlarımızı Ramazan boyunca mutlaka ihtiyaç sahibi olan mümin kardeşlerimizle paylaşmayı unutmayalım. Cenab-ı Allah kabul buyursun" dedi. - BİTLİS

Ramazan'da evsizler unutulmadı
Ramazan'da evsizler unutulmadı
Ramazan'da evsizler unutulmadı
Ramazan'da evsizler unutulmadı
Ramazan'da evsizler unutulmadı
Ramazan'da evsizler unutulmadı

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Ramazan, Bitlis, İftar, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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