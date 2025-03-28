Rektör Altun\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bayramlar birlik, beraberlik dostluk ve kardeşlik duygularımızı perçinleyen, aynı ortak değerler altında bizleri buluşturan, paylaşma ve dayanışma günleridir. Başta Üniversitemiz öğrencileri, akademik ile idari personelimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım." - KAYSERİ