Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı - Son Dakika
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Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı

21.04.2022 10:27
Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Şükrü Beydemir, üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Şükrü Beydemir, üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrenci evinde iftar yemeğine katıldı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mahmut Hamza Ceylan, Hemşirelik Bölümü öğrencileri Anıl Uysal ve Kerim Ali Katsak'ın evine konuk olan Rektörü Beydemir'e Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu eşlik etti.

İftar yemeğinde öğrencilerle ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'la sohbet eden Rektör Beydemir kendisine yöneltilen öneri, talep ve görüşleri dinledi. - BİLECİK

Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı
Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı
Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı

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Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Rektör, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı - Son Dakika


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