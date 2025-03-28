Rektörden Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Rektörden Ramazan Bayramı Mesajı

Rektörden Ramazan Bayramı Mesajı

KAYÜ Rektörü Karamustafa, bayramın birlik ve beraberlik duygularını artırdığını vurguladı.

28.03.2025 17:00
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Mart Pazar gününden itibaren idrak etmeye başlanacak 'Ramazan Bayramı' vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında; sevinç ve mutlulukların birlikte yaşandığı, dayanışma ve kardeşlik duygularının arttığı dini bayramların, insanları kaynaştırmada önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti.

11 ayın sultanı Ramazan ayını kardeşlik ikliminde, dayanışma ve yardımlaşmayla geride bırakmaya hazırlandığımızı belirten Rektör Karamustafa, mesajında şunlara değindi;

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakmanın her ne kadar burukluğunu yaşasak da, Ramazan Bayramına ulaşacak olmanın mutluluğu hepimizin içine yansımaktadır. Bayramlar huzurdur, sevinçtir, birlikteliktir, kardeşliktir. İyilikler için en güzel vesiledir. Bayramı bayram gibi yaşamalı, manevi feyzinden, yaşattığı mutluluk ve huzur ortamından en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bir ve beraber olarak birbirimizle daha çok dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz ve üniversitemiz mensupları olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar; millet olarak bizleri bir ve beraber kılan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektörden Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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