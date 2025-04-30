Rize'de 1 Mayıs Mitingi Çağrısı

Haber. Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Mayıs için yapılan çağrıda,"çalışma ve yaşam koşulları için emeği emeğin ve alın terinin tekrar görünür olabilmesi ve hakkını alabilmesi için sınıf mücadelesinin öğrettikleriyle daha güzel günleri birlikte örmek için geleceği hep birlikte aydınlatmak için 1 Mayıs'ı Rize ilimizin Pazar ilçesinde kutlayacağız."denildi

Rize Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ta saat 12.00'da Pazar Demokrasi meydanında gerçekleşecek olan mitinge çağrı yaptı. Rize Emek ve Demokrasi Güçleri Tek gıda iş sendikası Rize Bölge Temsilciliğinde yapılan açıklamayı Tertip Komitesi adına Tüm emekliler sendikası başkanı Yaşar Karahan yaptı. Karahan açıklamasında şunları kaydetti:

"1 Mayıs günü Rize ili Pazar ilçesinde yapacak olduğumuz mitingle ilgili basın duyurusunu yapmak için toplandık. Yoksulluğa, güvencesizliğe sömürüye ve baskılara karşı selam olsun. Üretenlere, emeği en yüce değer olarak görenlere selam olsun. İşçilere, kamu emekçilerine, yoksullara, işsizlere, emeklilere selam olsun. Gençlere, kadınlara selam olsun. Yok sayılanlara, dışlananlara selam olsun. Yüreği eşitlikten, demokrasiden ve barıştan yana atanlara selam olsun.

Emek ve sınıf mücadelesi verenlere, insanlık onunla yakışır biçimde çalışma ve yaşam koşulları için emeği emeğin ve alın terinin tekrar görünür olabilmesi ve hakkını alabilmesi için sınıf mücadelesinin öğrettikleriyle daha güzel günleri birlikte örmek için geleceği hep birlikte aydınlatmak için 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününü Rize ilimizin Pazar ilçesinde kutlayacağız. Tüm Rize ve ilçelerindeki halkımızı Pazar ilçemizdeki mitinge davet ediyoruz. Toplanma alanımız Pazar ilçesi ilçe standının protokol girişi miting alanımız Pazar Demokrasi Meydanında olacaktır."