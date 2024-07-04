Rize'de Olimpik Yüzme Havuzunda Klor Zehirlenmesi - Son Dakika
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Rize'de Olimpik Yüzme Havuzunda Klor Zehirlenmesi

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Rize'de olimpik yüzme havuzunda meydana gelen arıza sonucu çocuklar klor zehirlenmesi yaşadı. Hastaneye kaldırılan çocukların aileleri, yetkililerin önlem almasını istedi.

04.07.2024 18:46
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de olimpik yüzme havuzunda klordan zehirlenerek hastaneye kaldırılan çocukların aileleri, o anları ve çocuklarının sağlık durumunu anlattı. Yeliz Demirci, "Biz orada sadece 3 kişiydik. Orada daha fazla çocuk olabilirdi. Daha fazla böyle bir vaka olabilirdi. İnşallah bir daha başımıza gelmez. Mutlaka bunun bir tedbiri alınsın. Bunu bizim bilmemiz değil yetkililerin bilmesi gerekiyor. Biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz" diye tepki gösterdi.

Olay, dün merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Olimpik Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocukların havuzda olduğu sırada havuzdaki kanallara klor döküldü ancak cihaz devreye girmeyince klor su ile değil hava ile karıştı. Meydana gelen arıza nedeniyle o an havuzda olan D.D. (7), N.D.B. (8), E.S.D. (7) isimli 3 çocuk fenalaşarak kusmaya başladı. Öğretmen durumu fark edince çocukları hemen havuzdan çıkararak duşa soktu ve bedenlerinin klorla temasını önlemeye çalıştı. Bu işlemin ardından havuzun olduğu binanın dışarısına çıkarılan çocuklar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların tedavisi devam ediyor.

Olay sırasında çocuğunu izleyen Yeliz Demirci, şunları söyledi:

"Yüzme kursumuz sabah saat 9 buçuktaydı. Gittik oraya ve çocuklar yarım saatliğine yüzüyordu. Yüzme esnasında sudan örnek aldılar. Sonrasında iki çalışan geldi. Kloru, havuzun su kanallarına döktü. Suya karışması gereken klor, kanallardan yukarı çıktı. Çocuklarımız nefesiyle o kloru içlerine çekti. Çocuklar havuzda yüzerken bu olay gerçekleşiyor. Kloru suya veriyorlar. Çocuklar bir anda fenalaşıyor. Sonrasında kusmaya başlıyor. Hemen temiz havaya çıkarttık onları. Ambulans geldi. İki gündür devlet hastanesinde yatıyoruz. Baktılar röntgen çektiler. Her ihtimalle karşı burada gözetim altındayız. Ödem toplama ihtimali olabilir. İnşallah öyle bir durumla karşılaşmayız."

"Bunu bizim bilmemiz değil yetkililerin bilmesi gerekiyor"

Bir an evvel önlem alınmasını isteyen Demirci, "Biz orada sadece 3 kişiydik. Orada daha fazla çocuk olabilirdi. Daha fazla böyle bir vaka olabilirdi. İnşallah bir daha başımıza gelmez. Mutlaka bunun bir tedbiri alınsın. Bunu bizim bilmemiz değil yetkililerin bilmesi gerekiyor. Biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Benim çocuğum derece almış bir öğrenci. Suya daha girer mi girmez mi belli değil. İleride ciğerlerinde bir sıkıntı olur mu bilmiyoruz. Umarım böyle kötü durumlarla karşılaşmayız" dedi.

"Çocuklar zehirlendi diye haber geldi"

Zehirlenen 3 çocuğun da olayla ilgili şikayetçi olduğunu dile getiren Aydın Beşikçi ise "Çocuk annesiyle beraber sabah havuzdaydı. Sonra çocuklar zehirlendi diye haber geldi. Klor zehirlenmesi dediler. Havuza girdiklerinde zehirlendiler. Şu anda 3'ü de hastanede yatıyor. Daha taburcu olmadılar. Bütün bu olanlar bizi ilgilendirmez. Biz sonuçta çocukları oraya emanet ettik. Veliler şikayetçi olmuş. Sonuna kadar gideceğiz. Dün solunum cihazı taktılar. Yeterli olmayınca başka bir solunum cihazı taktılar. Dün kötüydü. Bugün biraz daha iyi. Biraz daha sorumlulukların artması lazım. Bunların hepsi çocuk. Bu işleri takip edecek olan onlar. Biz anlamayız. Suyun kloru fazla olursa ne olur bunları bilmeyiz. Onlar bilecek. Ben ilk defa gördüm klordan zehirlendiğini" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de Olimpik Yüzme Havuzunda Klor Zehirlenmesi - Son Dakika

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