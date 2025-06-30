Rize'de Riskli Binaların Yıkım Süreci Başladı - Son Dakika
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Rize'de Riskli Binaların Yıkım Süreci Başladı

Rize\'de Riskli Binaların Yıkım Süreci Başladı
30.06.2025 13:36  Güncelleme: 13:38
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Rize'de merkez Menderes Bulvarı üzerindeki Kordon ve Birlik Apartmanları, vatandaşların ihbarı üzerine boşaltılarak yıkım sürecine girdi. Bina sakinleri, deprem sonrası binaların güvenliği için dönüşüm kararı aldı ve yeni projeler üzerinde çalışıyor.

Rize'de boşaltılan merkez Menderes Bulvarı üzerindeki 2 apartmanın yıkımı devam ediyor.

Rize'de 12 Aralık 2024 tarihinde denizdeki dalgaların sahil bendine vurması sonucu merkez Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı Kordon Apartmanı ve bitişiğindeki 8 katlı Birlik Apartmanı, vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekiplerince boşaltılmıştı. Bina sakinleri tarafından yıkım kararı alınan riskli binalar, iş makineleri ile en üst kattan başlayarak yıkılmaya başlanmıştı.

Binalarının sallanması ile hemen yetkililere başvuruda bulunup bina sağlamlığı için rapor istediklerini ancak binanın değerlerinin olması gerekenin yarısından da aşağıda olduğunu ifade eden Birlik Apartmanı yöneticisi Resul Usta, "Yaklaşık 6 ay önce sahil boyunda bir sarsıntı oldu ve binalarımız da bundan etkilendi. Biz de Kordon Apartmanı ve Birlik Apartmanı olarak bir araya gelerek binalarımızın yerinde dönüşümü kararı aldık. Binalarımızdan karot örnekleri aldırdık. Karot örneği 25-30 olması gerekirken bizimki 11 çıktı, haliyle binalarımızın yıkım kararını aldık ve 4 gün önce binalarımızın yıkım sürecini başlattık. Kordon Apartmanı 600 metrekare, Birlik Apartmanı ise arsa payı 600 metrekareydi. Belediyemize danışarak, paftaları birleştirerek alttan tek dükkan olacak, üstten iki blok olacak şekilde herkes kendi dairesini alacak, aynı metrekaresini alacak şekilde projelerimizi hazırlıyoruz" diye konuştu.

"İçimiz rahat edecek bu şekilde"

Binaların geçmişte olduğu gibi ayrı ayrı olmayacağını, tek dükkan üzerine iki blok yapılacağını ifade eden Usta, kat malikleri için çıkacak bedellerin insanları biraz zorlayabileceğini ancak sonrasında daha kıymetli dairelere sahip olunacağını kaydederek, "Belediyemiz imar konusunda, proje konusunda bize destek oldu. Kat malikleri olarak görüştüğümüz bir iki firma var. Burada olacak dükkanlarımızı müteahhide vererek, üzerine de para vereceğiz, 18 ay veya 2 yılda inşallah konutlarımızı bize teslim edecekler. Değer biçilen arka dairelere 2 buçuk lira, ön cephelere 3 lira para veriyorlardı. Dairelerimiz yenilendiği zaman tabii ki bir miktar para vereceğiz ama 5-6 katı fiyatlar olacağını tahmin ediyoruz. Piyasayı da biliyoruz. Burada aslında biraz sıkıntı çekiyoruz ama şu durum var; burada oturan kat malikleri komşularımız yüzde 60'ı, yüzde 70'i gelir seviyesi düşük olan yani emekli kesim dediğimiz komşularımız. Parayı verirken tabii biraz zorlanacağız ama bittiği zaman inşallah güzel bir katma değer olacak. Hem de binalarımız yenilenmiş olacak. Ülkemiz deprem kuşağında, son dönemlerde de ilimizde depremle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. İçimiz rahat edecek bu şekilde. İnşallah bu süreci atlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm desteğinin Rize'de de İstanbul rakamlarına çıkartılmasını isteyen Usta, "Devletimiz İstanbul harici diğer illere, mesela Rize'ye 18 ay 4 bin 500 lira kira desteği veriyor. Bu yeterli değil. Rize'de 15 bin liradan aşağı kira yok. Bu 4 bin 500 liranın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm kredisi diyorlar. 1 milyon 250 bin lira ama bunu bir iki bankayla görüştük, Rize'de pek uygulanmamış. Bu nedenle bu noktada da sıkıntı yaşıyoruz. ya kredi desteği alacaksın ya da kira yardımı alacaksınız diyorlar. Mesela İstanbul'da yerinde dönüşümlere 800 bin lira devletimiz bir destek veriyor" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Riskli Binaların Yıkım Süreci Başladı - Son Dakika

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