Rize Gastronomi Günleri Başladı - Son Dakika
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Rize Gastronomi Günleri Başladı

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Rize'nin yöresel lezzetleri ve kültürel ürünleriyle dolu 4. Rize Gastronomi Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte 118 yemek çeşidi ve 17 coğrafi işaretli ürün sergilenecek.

12.10.2024 13:54  Güncelleme: 15:01
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin yöresel lezzetleri ve kültürel ürünlerinin yer aldığı bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Rize Gastronomi Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı. 3 gün sürecek etkinlikte, 118 yemek çeşidi ve yöreye özgü 17 coğrafi işaretli ürün sergilenecek.

Rize Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri, Cumhuriyet Caddesi Atatürk Meydanı'nda açılış konuşmalarının ardından yapılan yürüyüşle başladı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"118 tane yemek çeşidi 17 tane coğrafi işaretli ürün sergileyeceğiz"

"Özel bir iklime sahip bir coğrafyada yaşıyoruz. Ebetteki bu coğrafya iklimiyle bitki örtüsüyle aynı zamanda insan karakteriyle ve kimliği üzerinde de yoğun bir etkisi var diye düşünüyoruz nedenle bu coğrafyada yaşayan insanların yemekleri, damak tatları, kullandıkları bütün malzemelerde özel ve değerlidir diyoruz. 118 tane yemek çeşidiyle beraber olacağız 17 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Rize'nin de duyulması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Gastronomi şehirlerin artık farklılık olarak kabul ettiği ve kendilerine alan açmaya çalıştığı bir bölüm bir turizm mecrasıdır, bir lezzet dünyasıdır. Stant kuran ilçelerimize orada el emeği göz nuru, güzel lezzetleri bizlere sergileyecek olan emek verecek olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Baydaş, Belediye Başkanı Metin ve beraberindekiler, Atatürk Meydanı'ndan Sahil Parkı'na devam ederek Çay Çarşısı yanında kurulan Gastronomi Rize Etkinlik Alanı'na kadar yürüdü. Protokol üyeleri tarafından geleneksel Rize kavurması pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar kavurma almak için 1 saat boyunca oluşturdukları uzun kuyrukta bekledi. Bir vatandaş, "Vatandaş evinde kavurma görmeyince burada saldırdı ne yapsın. Şuraya baksanıza 2 bin kişi var kuyrukta"  dedi.

Pazar belediyesi kadın girişimciler kooperatifi standına yoğun ilgi

CHP'li Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, "Gelecek yıl daha bol çeşitlerimizle beraber olacağız, şu anda Rize Belediyesi'nin dağıttığı kavurma kuyruğunda inşallah önümüzdeki yıl biz onların dağıttığı şekilde vatandaşlarımızın kuyruğa geçmemesi için aynı şekilde kavurmayı burada dağıtacağız. Bugün bu bölge de ilçe ve il olmak üzere en güzel yemek olarak çeşitleri biz de Sevim Hanım gösterecek" dedi

Pazar Belediyesi Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın, "Pazar Kadın Girişimciler Kooperatifi olarak Halk Eğitim bünyesinde Pazar Belediye Başkanımızın destekleriyle bugüne böyle hazır olduk. Standımız çok büyük ilgi gördü bu kadar tahmin etmiyorduk, ürünlerimizi fazla yapmıştık ancak bitmek üzereler, şaşırdık, daha da fazlalaştıracağız ürünlerimizi, insanlar çok beğendi çok mutlu oldular" diye konuştu.

Rize Gastronomi Günleri, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize Gastronomi Günleri Başladı - Son Dakika

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