Robot Cezeri'den zeybek şov
Robot Cezeri, Başkan Zolan'ı zeybek gösteriyle mest etti
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Bilim Merkezi açılış töreninin ardından 'Cezeri' isimli robotun oynadığı zeybek sürprizi ile karşılaştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi'nin ilk ve tek bilim merkezini törenle açtı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan törenin açılış konuşmasında, çok arzu ettikleri bir projeyi gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, projeye emek veren herkese teşekkür etti.
"Gençlerimiz burada geleceğimizi inşa etsinler"
Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni inşa ederken tesisin bilim, sanat ve kültürün merkezi olması için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Bilim olmazsa olmazımız, gençlerimiz burada geleceğimizi inşa etsinler, burası bilimin de merkezi olsun arzusuyla bilim merkezimize kavuşuyoruz. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. Yıldönümünü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. İstikbalimizin devam etmesi, daha da başarılı olmamız ve dünya milletleriyle yarışabilmek için gençlerimizin geleceğe hazırlanması gerekiyor. Sizlerin desteğiyle gençlerimiz daha da güçlü ve nitelikli olacak. Hem kendi öz değerlerini koruyup, hem de bilim, teknoloji ve gelecekle buluşacak. Denizli Bilim Merkezimiz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Robot Cezeri'den yöreye özgü zeybek oyunu sürprizi
Konuşmanın ardından Denizli Bilim Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Denizli Bilim Merkezi atölyelerini de ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden protokol, Robotik ve Kodlama Atölyesi'nde Cezeri sürprizi ile karşılaştı. Yöreye özgü zeybek oyunu oynayan Robot Cezeri, "Osman Zolan kim" sorusuna ise "Denizli Büyükşehir Belediyesinin güler yüzü, her zaman hizmet için koşan Belediye Başkanımız" cevabı verdi.
Atölyelerde çocuklarla bir süre sohbet edip başarılar dileyen Bakan Kacır, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra planetaryumda uzayın derinliklerini izleyen çocuklarla bir araya geldi, bir süre sohbet etti.
Son Dakika › Yerel › Robot Cezeri'den zeybek şov - Son Dakika
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