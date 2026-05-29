Rojin Kabaiş'in Cinayeti için Adalet Talebi

29.05.2026 10:38
Rojin Kabaiş'in babası, adalet sağlandığında bayram yapacaklarını belirtti.

(VAN) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, "Bizim için bayram Rojin'in katilleri bulunduğu zaman, adalet yerini bulduğu zaman olacak. Okulda katledildi genç kızımızın hayatına mal oldu. Adalet hala da yerini bulmuş değildir. Adalet yerini bulduğu gün; bizim için o gün bayramdır" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024'te Van Gölü Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş'in dosyasına ilişkin süreç devam ediyor.

"BİZİM ROJİN'SİZ DÖRDÜNCÜ BAYRAMIMIZ"

Nizamettin Kabaiş, şunları söyledi:

"Bizim için bayram, Rojin'in katilleri bulunduğu zaman olacak. Adalet yerini bulduğu zaman bizim için bayram olacak. Bu genç kızımızın hayatına mal oldu. Okulda katledildi. Ama adalet hala da yerini bulmamış. Adalet yerini bulduğu gün bizim için o gün bayramdır. Herkesin bayramı mübarek olsun. Rojin'imin bayramı da mübarek olsun. Keşke şimdi o da hayatta olsaydı şeker alacaktı, bayramlığını yapacaktı. Kur'an okuyacaktı ve biz beraber oturacaktık ama maalesef 2024'te Rojin'i kaybettik. Bizim Rojin'siz dördüncü bayramımız. Çok zor durumdayız. Özellikle bayram günü çok insanın aklına geliyor. Acı günler, bayram günü hazindır."

"ÖZEL EKİP BAYRAMDAN SONRA VAN'A GÖNDERİLECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştüğünü hatırlatan baba Kabaiş, "İnşallah Allah'ın izniyle bayramdan sonra da çalışmalar devam edecek. Özel ekip Van'a gönderilecek. Hem telefon için hem de kameralar için üniversiteyi araştıracaklar, yurdu araştıracaklar. Rojin'in telefonu için İspanya'ya gönderileceğini söyledi. İnşallah Allah'ın izniyle adalet yerini bulacak. Rojin için biz adalet istiyoruz" dedi.

Adli Tıp raporunu beklediklerini belirten Kabaiş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yarım kalan çalışmaların tamamlanacağını söylediler. Çünkü daha önce de yapılmayan çok şey var. Şimdi Rojin'in suda boğulduğunu söylüyorlar. Böyle olmaz. Biz bunu kesinlikle o şekilde kabul etmeyiz. Net bir şekilde Adli Tıp'tan raporun gelmesini istiyoruz. Yani ne gelirse en azından içimiz rahat olur. Rapor gelsin, kaç gün suda kalmış, hangi gün öldürülmüş... 18 günün içinde kaç gün su üstünde kalmış, biz bunun rapor olarak gelmesini istiyoruz. Ama maalesef yaklaşık 2 senedir, 21 aydır biz o raporu bekliyoruz."

"ARTIK KESİNLİKLE İNTİHAR DİYEMEZLER"

Yeni Adalet Bakanımız göreve başladığından beri gelişmeler oldu. İnşallah Allah'ın izniyle bayramdan sonra da daha güzel gelişmeler olacak. Kolay netleşecek, aydınlanacak. Hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha kesinlikle kimse diyemez intihar olduğunu. İntiharda yani herhangi bir delil, bir kanıt yok ortada ama cinayetle ilgili çok delil kanıt vardır. Hem Rojın'ın vücudunun üzerinde iki erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su olmadığı tespit edilmiş. Vücutta, bazı yerlerinde darp cebir izi olduğu halde onları da yani o bazı şeyleri de dosyada yazılmamış ama Rojin'in boğazında da hasar var. Bunu tespit etmişler. O da dosyada yazılı resmi olarak. Bunları hepsini dile getirmek yani bizim görevimizdir. Bunu söylemezsek örtbas ediyorlar."

Kaynak: ANKA

