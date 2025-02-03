RTÜK Başkanı Eskişehir\'de

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Eskişehir'de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel 9. Tematik Kış Kamplarına katılmak üzere gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Vali Aksoy'u ziyaret etti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "Sosyal Medya ve İletişim Kampı"'nın açılış programı düzenlendi. Programa katılmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Başkan Ebubekir Şahin ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Başkan Şahin'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Şahin ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR