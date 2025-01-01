Rus Gazı Avrupa'ya Akışını Durdurdu

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Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı anlaşmanın sona ermesi nedeniyle durduruldu.

Rusya gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin transit anlaşması dün sona erdi. Anlaşmanın sona ermesiyle Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durdu. Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko yaptığı açıklamada, "Rus gazının akışını durdurduk. Bu tarihi bir olay. Rusya pazarlarını kaybediyor, mali kayıplar yaşayacak. Avrupa, Rus gazını bırakma kararını çoktan vermişti" dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın anlaşmayı yenilemeyi tekrar tekrar ve açıkça reddetmesi nedeniyle Gazprom, 1 Ocak 2025'ten itibaren Ukrayna topraklarından transit gaz tedarik etme teknik ve yasal yetkisinden mahrum bırakıldı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, gaz akışının Moskova saatiyle 08.00 itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Ukrayna, anlaşmayı reddediyor

Ukrayna, bazı Avrupa ülkelerinin baskılarına rağmen, savaş nedeniyle Rusya ile yeni bir anlaşma yapmayı reddediyor. Ukrayna, anlaşmanın sona ermesiyle yıllık 800 milyon dolarlık bir ödemeden vazgeçerken, Gazprom ise yaklaşık 5 milyar dolarlık kayıp yaşayacak.

Avrupa Birliği, 2022'de Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için harekete geçmiş, alternatif kaynaklar aramaya başlamıştı. Slovakya ve Avusturya gibi ülkeler alternatif güzergahlar bulurken, Moldova anlaşmanın sona ermesinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Moldova, Rusya'dan gaz akışının kesilmesi nedeniyle gaz kullanımını üçte bir oranında azaltmak için önlemler almak zorunda kalacak. Ukrayna'ya komşu ülkelerden Macaristan ise Karadeniz'den geçen TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden güneyden Rus gazı alımına devam edebilecek. - MOSKOVA