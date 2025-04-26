Rus Kadın İslam\'ı Seçti

Bandırma İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Rus vatandaşı Erina, kendi isteğiyle müslüman oldu. İslam dinini seçme kararını İlçe Müftülüğüne ileten Erina Hanım için özel bir tören gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Erina Hanım, yeni ismi olarak "İrem" adını aldı. Müslüman olmanın kendisinde büyük bir huzur oluşturduğunu belirten İrem Hanım, duygularını kelimelerle tarif etmenin zor olduğunu ifade ederek, sürece eşlik eden görevlilere teşekkür etti. Törende Müftü Pehlivan, İslam'ın temel esaslarına dair bilgilendirmede bulunurken, İrem Hanım'a Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Mealli Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli dini eserler hediye etti.

İhtida merasimine İrem Hanım'ın yakınlarının yanı sıra Şube Müdürü Ahmet Vurucu ve Garaj Camii görevlisi Abdurrahman Karagöz de katıldı. - BALIKESİR