Rusya'nın Statü Arayışı Değerlendirildi - Son Dakika
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Rusya'nın Statü Arayışı Değerlendirildi

Rusya\'nın Statü Arayışı Değerlendirildi

Milli İstihbarat Akademisi, Rusya'nın uluslararası stratejilerini ve Türkiye'nin rolünü raporladı.

25.03.2025 11:11
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Milli İstihbarat Akademisi, Rusya'nın Ukrayna Savaşı, Batı yaptırımları ve enformasyon savaşlarına yönelik tepkilerini değerlendirdiği "Dönüşen Çok Kutuplu Sistemde Rusya'nın Statü Arayışı" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, Rusya'nın askeri, ekonomik ve sosyokültürel alanlardaki hamleleri analiz edilerek, küresel dengelerdeki değişimin Türkiye açısından doğurduğu fırsat ve riskler değerlendirildi.

Milli İstihbarat Akademisi, Dönüşen Çok Kutuplu Sistemde Rusya'nın Statü Arayışı başlıklı raporunu yayımladığını duyurdu. Milli İstihbarat Akademisi tarafından yayınlanan rapor, Rusya'nın bu stratejilerinin önemli sınırlamalarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda, özellikle Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltması, Moskova'yı Asya pazarlarına yönelmeye zorladığı aktarılırken Çin'e artan ekonomik bağımlılık ise Rusya'nın uzun vadeli stratejik özerkliğini tehdit edebileceğinden bahsediliyor. Ayrıca, Batı ile yürüttüğü hibrit savaş yöntemleri ve medya stratejileri, Rusya'nın küresel söylem üzerindeki etkisini artırma çabalarını desteklese de Batı'nın karşı hamleleriyle kısıtlandığı belirtiliyor.

Ayrıca raporda, ABD'nin küresel hegemonya kaybı ve Çin'in yükselişi, çok kutuplu bir dünya düzeninin temellerini güçlendirirken, Rusya'nın uluslararası sistemdeki konumunu sağlamlaştırma çabaları da hız kazandığı bildiriliyor. Ukrayna savaşı sonrası Batı ile ilişkileri kopma noktasına gelen Moskova, BRICS gibi platformlar üzerinden yeni ittifaklar kurarak Çin, Hindistan ve Küresel Güney ülkeleriyle bağlarını güçlendirmeye çalıştığı ortaya koyuluyor.

Türkiye'nin denge politikası kritik

Raporda, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin çok yönlü ve hassas dengeler içerdiği vurgulandı. NATO üyesi olan Türkiye, Batı ile ittifak ilişkilerini sürdürürken, enerji ve ticaret alanlarında Rusya ile iş birliğini koruma çabası içinde olduğun bildirildi. Ankara'nın Ukrayna'ya verdiği destek, Rusya tarafından eleştirilse de iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birlikleri devam ettiği bahsedilen raporda özellikle ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olması durumunda, Washington'un küresel stratejisinde önemli değişiklikler yaşanabileceği belirtildi. Trump'ın geleneksel müttefiklere yönelik eleştirileri ve NATO'ya yönelik sorgulamaları, Rusya'nın Batı içindeki ayrışmalardan faydalanma stratejisini güçlendirebileceği ifade edildi. Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir denge politikası izleyeceği ise bölgesel ve küresel gelişmeler açısından kritik bir rol oynayacağına dikkat çekildi.

Rusya'nın uluslararası statü arayışı

Raporda, Rusya'nın uluslararası düzende güçlü bir statü elde etme amacının sadece askeri ve ekonomik boyutlarla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kültürel diplomasi ve yumuşak güç araçlarının kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca, Batı'nın hegemonyasına karşı alternatif bir anlatı oluşturma çabalarının, medya ve dezenformasyon stratejileriyle desteklendiği vurgulandı. Rusya'nın bölgesel stratejilerinde ve enerji politikalarında da bu statü arayışının somut göstergelerinin bulunduğu belirtildi.

Ekonomik ilişkilerde bağımlılık ve zorluklar

Raporda Rusya'nın Batı'dan aldığı ekonomik yaptırımların ve askeri engellemelerin, küresel ticaret ve ekonomik esneklik üzerinde büyük bir etki oluşturduğu ifade edildi. Özellikle, Rusya'nın Avrupa'ya olan enerji ihracatındaki azalmaların, Çin'e yönelme çabalarını hızlandırdığı ve bu durumun Rusya'nın ekonomik bağımsızlığına dair önemli zorluklar oluşturduğu vurgulandı. Türkiye'nin ise bu değişimden faydalanarak enerji işbirliklerini geliştirdiği ve ticaret alanında fırsatlar oluşturduğu belirtildi.

Türkiye'nin gelecekteki stratejik adımları

Türkiye'nin çok kutuplu dünya düzenine uyum sağlama sürecinde dikkatli ve stratejik adımlar atmakta olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin Batı ve Rusya ile olan ilişkilerindeki dengeyi sürdürme çabalarının, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliklerinin yanı sıra küresel düzeydeki statüsünü pekiştirebilme açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin çok yönlü diplomasi becerilerinin ve stratejik esnekliğinin, bölgesel liderliğini pekiştirebileceği ve uluslararası alandaki etkisini artırabileceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rusya'nın Statü Arayışı Değerlendirildi - Son Dakika

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