Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye ekonomisine yansımaları ele alındı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Rusya Ukrayna Krizinin Türkiye Ekonomisine Yansımaları konulu seminer, çevrim içi olarak gerçekleşti.

ADÜ Çine MYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Bakırcı'nın açılış konuşması ile başlayan seminer, Öğr. Gör. Olcay Yılmaz moderatörlüğünde Dr. Öğretim Üyesi Mahfi Eğilmez'ın sunumuyla gerçekleşti. Öğretim elemanları, öğrenciler ve konuya ilgi duyan farklı alanlardan birçok katılımcının yer aldığı seminerde; dünya gelişmiş ülkeler ve ülkemize ait göstergeler değerlendirilerek mevcut ekonomik durumlar ve ihtimali olan senaryolar ekonomik açıdan yorumlandı.

Eşzamanlı olarak Çine MYO sosyal medya kanalından canlı olarak da yayınlanan seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi. - AYDIN