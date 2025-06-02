Rusya ve Ukrayna Barış Görüşmeleri İstanbul'da

Rus ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasındaki barış görüşmeleri Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. Heyetlerin gelişi öncesi Çırağan Sarayı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren Çırağan Sarayı'na akın etti. Heyetlerin 13.00'da bir araya gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL