AK Parti Bursa Milletvekili eski adayı olan Sadettin Cangül vefat etti. Cangül, bugün Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
2011 ve 2018 yıllarında AK Parti Bursa Milletvekili adayı olan Sadettin Cangül 71 yaşında hayatını kaybetti. Cangül, bugün Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - BURSA
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