Sağlık Bakanı İftar Programında - Son Dakika
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Sağlık Bakanı İftar Programında

Sağlık Bakanı İftar Programında

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ISTAF'ın iftarında bilim, sanat ve dayanışma vurgusu yaptı.

24.03.2025 12:01
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı (ISTAF)'nın iftar programına katıldı.

Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı (ISTAF)ile bağlı birimi Uluslararası İş Konseyi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu onur konuğu olarak yer alırken iftar, iş, sanat ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul'da düzenlenen programda konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ISTAF'ın bilim, düşünce ve sanat alanlarında topluma kazandırdığı değerleri övgüyle karşıladığını belirtti. Oruç tutmanın sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Programda konuşan ISTAF Genel Başkanı Dr. Yakup Yılmaz, vakfın 6 Şubat depremlerinden zarar gören vatandaşlara ve Filistin'e yaptığı yardımlara değinerek yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı. Gazze'ye olan desteklerinin süreceğini belirten Dr. Yılmaz, ISTAF'ın 2024 yılında ekonomi ve sosyal yaşama kazandırdığı projelerle 50 milyon TL civarında yatırım yaptığını ifade ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, programda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na hediye takdim edilirken, Uluslararası İş Konseyi üyelerine de teşekkür plaketleri sunuldu. Gece, toplu aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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